Следствие начало проверку после падения мальчика на лед с тарзанки в Балакове

Следственный отдел по Балакову Саратовской области приступил к доследственной проверке по факту получения травм 12-летним мальчиком в результате падения на лед с тарзанки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, ребенок упал на лед сегодня, в субботу, на оросительном канале в Балакове. Мальчик получил травмы, его доставили в медучреждение.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверочных мероприятий специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов