Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У россиян второй год подряд сокращаются запасы иностранной наличности

Запас наличной иностранной валюты у российских домохозяйств сократился до $92,4 млрд (9,4 трлн руб.). По состоянию на 1 января 2025 года за прошедший год показатель упал почти на 5%. Тенденция к снижению таких накоплений заметна второй год подряд, следует из расчетов РБК на основе статистики Банка России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ЦБ, за 2024 год остатки валютной наличности у россиян сократились на 4,9%, до $4,7 млрд (424,5 млрд руб.). Снижение стало более выраженным в 2023 году. Тогда накопления оценивались в $500 млн (42,4 млрд руб.). С 2018 года сбережения населения в наличной иностранной валюте, напротив, росли.

В начале 2024 года запасы иностранной наличности у россиян были на уровне $97 млрд (8,9 трлн руб.), что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Подробнее о тенденции — в материале «Ъ» «Россияне поддались валютным колебаниям».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...