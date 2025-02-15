У россиян второй год подряд сокращаются запасы иностранной наличности

Запас наличной иностранной валюты у российских домохозяйств сократился до $92,4 млрд (9,4 трлн руб.). По состоянию на 1 января 2025 года за прошедший год показатель упал почти на 5%. Тенденция к снижению таких накоплений заметна второй год подряд, следует из расчетов РБК на основе статистики Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ЦБ, за 2024 год остатки валютной наличности у россиян сократились на 4,9%, до $4,7 млрд (424,5 млрд руб.). Снижение стало более выраженным в 2023 году. Тогда накопления оценивались в $500 млн (42,4 млрд руб.). С 2018 года сбережения населения в наличной иностранной валюте, напротив, росли.

В начале 2024 года запасы иностранной наличности у россиян были на уровне $97 млрд (8,9 трлн руб.), что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Подробнее о тенденции — в материале «Ъ» «Россияне поддались валютным колебаниям».