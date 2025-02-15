Генконсульство Японии в Петербурге упростило правила выдачи визы

Генеральное консульство Японии в Петербурге отменило требование о бронировании и оплате гостиницы для получения визы. Об этом говорится на сайте димписсии.

Решение вступит в силу с 17 февраля. Российским туристам будет достаточно указать места проживания, но необходимость подтверждать их бронью отпадает.

Теперь для получения туристической визы необходимо предоставить визовую анкету, загранпаспорт, копию внутреннего паспорта, документ, подтверждающий гарантии оплаты, бронь авиабилетов и программу пребывания.

Отметим, что для получения японской визы в генконсульство Японии в Петербурге могут обращаться не только россияне, но и иностранцы, которые длительное время пребывают на территории города и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что весной из петербургского аэропорта Пулково откроется авиасообщение с Тунисом. Виза для посещения африканской страны не нужна.