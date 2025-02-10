Весной из петербургского аэропорта Пулково откроется авиасообщение с Тунисом

В летнем расписании аэропорта Пулково из Петербурга открываются рейсы в Хаммамет (Тунис). Перелеты будет выполнять авиакомпания Express Airline в рамках программы с туроператором «Библио-Глобус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», рейсы планируются с 26 апреля ежедневно, с 26 мая — дважды в день.

Виза в Тунис для граждан России не требуется, напомнили в пресс-службе Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 14 марта турецкая авиакомпания AJet впервые начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул. Предполагается, что перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Андрей Цедрик