На Московском скоростном диаметре ввели платный проезд

На Московском скоростном диаметре (МСД) (идущая с севера на восток и юг города трасса) с сегодняшнего дня, 15 февраля, вводятся новые правила. Теперь плату за проезд в пиковые утренние (7:00 до 11:00) и вечерние (16:00 до 20:00) часы взимают со всех машин — 5 руб. за движение по каждому из девяти участков.

Проезд будет фиксироваться камерами, счет придет владельцу машины в пятидневный срок. Оплатить можно будет через приложение «Парковки Москвы», портал госуслуг и сайт МСД. Неплательщикам грозит штраф 3 тыс. руб., юрлицам — 10 тыс. руб.

Проезд по МСД придется оплачивать лишь при въезде и выезде на любой участок в оговоренное время. В столичной мэрии заявили, что без введения платы на МСД пробки в пиковые часы в этом году достигнут 7–8 баллов, а в 2026 году — 9 баллов.

Подробнее о новых правилах — в материале «Ъ» «Москва прирастает платными трассами».