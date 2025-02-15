Аренда жилья для туристов в Перми подорожала на 23% за год

В Перми аренда жилья для туристов за год выросла на 23%, достигнув 2,8 тыс. руб. в сутки. Как сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные «Суточно.ру», столица Прикамья занята второе место в рейтинге городов-миллионников с наиболее высокой средней ставкой на аренду туристического жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал Эдуарда Соснина Фото: телеграмм-канал Эдуарда Соснина

Краснодар занял первое место в рейтинге - цена выросла на 27% (2,9 тыс. руб), на третьем месте - Казань с увеличением на 22% (3,2 тыс. руб.). Далее идут Нижний Новгород (21%), Челябинск (19%). Меньше всего цены выросли в Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Красноярске.

В целом, по России в феврале средняя стоимость аренды жилья для туристов составила 4,3 тыс. руб. в сутки, что на 14% выше показателей прошлого года.