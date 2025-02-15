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Прокуратура изучит вопрос об оспаривании приговора экс-депутату

Прокуратура Пермского края рассмотрит возможность внесения апелляционного представления на приговор бывшему депутату законодательного собрания Виктору Плюснину, его сыну Егору и бизнесмену Юрию Рогожникову. “Вопрос о наличии оснований для обжалования судебного решения будет решен после изучения приговора”, - рассказал источник, знакомый с позицией надзорного органа.

Виктор Плюснин

Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, 14 февраля Добрянский городской суд признал из виновными и признал всех троих виновными в отмывании денежных средств, полученных преступным путем и мошенничестве в особо крупном размере. Отец и сын Плюснины получили по шесть и пять лет лишения свободы условно, а господин Рогожников четыре года условного заключения.

Суд первой инстанции согласился с версией следствия, что фигуранты похитили деньги при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания «Дитранс-Строй». Эта фирма фактически контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО «Капитал Строй» Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве.

В ходе суда гособвинение предлагало приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы, Егора Плюснина к девяти, Юрия Рогожникова — к восьми. Подсудимые вины не признали, Виктор Плюснин намерен обжаловать приговор.

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