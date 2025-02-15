Росстат изменил список товаров и услуг для расчета инфляции

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сократил число товаров и услуг для расчета инфляции с 566 до 556. Характеристика некоторых позиций была расширена. В перечень также включили 18 востребованных лекарств.

Пресс-служба Росстата уточнила, что пересмотр списка товаров и услуг для расчета инфляции происходит ежегодно. «Спрос на товары и услуги меняется динамично, поэтому отбор позиций для отслеживания проводится в течение года. Это позволяет учесть только те товары и услуги, которые действительно влияют на уровень цен в стране»,— говорится в сообщении службы.

В расчет Росстата включаются позиции с долей в потребительских расходах 0,1% и выше, уточнила пресс-служба. Там также добавили, что сокращение позиций в 2025 году связано с уменьшением числа отслеживаемых лекарств. Из перечня убрали наименования 28 препаратов. При этом в него включили в том числе пенталгин, валосердин, кардиомагнил, трекрезан.

Из списка также исключили швейные машинки, плату за радиотрансляционную точку, комиссию за перевод денег на карту клиента другого банка. В числе новых позиций – консервированный горошек, сладкий перец, робот-пылесос, восстановление зуба пломбой. «Мяч футбольный» в перечне изменили на «мяч спортивный», а «кирпич красный» расшили до «кирпич».

Годовая инфляция в России в январе 2025 года ускорилась до 9,92%. В месячном выражении цены выросли на 1,23%. Центробанк 14 февраля сообщил, что пик инфляции ожидается в апреле-мае.

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