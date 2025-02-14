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Коммерсантъ FM
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В Анапе потушили пожар в волонтерском штабе

В станице Благовещенской полностью ликвидировали пожар в пансионате, где располагался штаб волонтеров, рассказали в МЧС. В тушении было задействовано 89 пожарных и 29 единиц техники МЧС, огонь распространился на площадь 1,4 тыс. кв. м.

По данным краевой прокуратуры, в результате пожара никто не пострадал. Причиной возгорания в пансионате, по предварительным данным, могло стать неосторожное обращение с огнем.

Как сообщали в Оперативном штабе Краснодарского края, пожар начался в ресторане «Соль», а после этого пламя перекинулось на соседние здания — пансионат «Зенит», где хранились вещи добровольцев и волонтерский штаб «Шлагбаум». Завтра волонтеры «Шлагбаума» совместно с администрацией Анапского района, МЧС России организуют новый штаб.

Подробнее о ликвидации последствий разлива мазута — в материале «Ъ» «Мазут виден из Москвы».

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