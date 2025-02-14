В Анапе загорелся штаб волонтеров, ликвидирующих разлив мазута

В станице Благовещенской Анапы загорелся пансионат, где располагается штаб волонтеров, которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута. Огонь распространился на площади 1,4 тыс. кв. м. Эвакуированы 26 человек. По предварительной информации МЧС, никто не пострадал.

На момент публикации пожар локализован. В тушении задействованы 89 специалистов и 29 единиц техники МЧС. Как сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края, пожар начался в помещениях находящегося рядом ресторана «Соль», затем пламя перекинулось на соседние здания — пансионат «Зенит», где хранилась часть вещей волонтеров и волонтерский штаб «Шлагбаум». Большая часть вещей, хранившихся в пансионате пострадала от огня.

«Гуманитарка, скорее всего, вся сгорела, потому что, судя по видеозаписи, которую я вижу, там находится склад. Сейчас будем подсчитывать (объем.— "Ъ"), в основном там продукты»,— рассказала ТАСС представитель администрации Анапы на месте Инела Белых.

Уполномоченный партии «Единая Россия» по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич заявил, что волонтерам удалось эвакуировать имущество, находящееся в «Шлагбауме». С завтрашнего дня волонтерский корпус «Единой России» и волонтеры «Шлагбаума» совместно с администрацией Анапского района, МЧС России организуют новый штаб.

Волонтеры занимались ликвидацией последствий разлития нефтепродуктов в Черном море после крушения двух танкеров в декабре 2024 года. Главной задачей волонтеров была очистка загрязненного грунта.

Подробнее о ликвидации последствий разлива мазута — в материале «Ъ» «Мазут виден из Москвы».