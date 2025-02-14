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Ночью 15 февраля в Ленобласть придут морозы до -20 градусов

В ночь на 15 февраля в некоторых районах Ленинградской области ожидаются морозы до — 20 градусов. Прогноз предоставило ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем 15 февраля в регионе будет облачная погода. В большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов, местами будет в районе 17...-20 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее «Ъ-СПб» писал о погоде в Петербурге на 14 февраля.

Дарья Астанина

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