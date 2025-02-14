Небольшой снег и похолодание придут в Петербург на День всех влюбленных

Синоптическую ситуацию в Петербурге 14 февраля сформирует тыловая часть циклона, уходящего своим центром в Верхневолжье. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В связи с указанными обстоятельствами в городе установится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Температурный фон удержится немного ниже климатической нормы.

Столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов, в Ленобласти — от -4 до -9 градусов. Ветер с севера будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более 700 уборочных машин борются с последствиями снегопада, который прошел в Петербурге 13 февраля. Выпало более 4 см осадков.

Андрей Маркелов