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Коммерсантъ FM
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Белгородские власти отселяют жителей приграничного хутора

Жителей приграничного хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области начнут отселять. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что такое решение было принято из-за оперативной обстановки.

Людям из хутора, по словам главы региона, будут начислять выплаты в 15 тыс. и 150 тыс. руб. Также власти намерены компенсировать аренду жилья, пока жители при содействии федерального центра не получат новые дома.

С начала специальной военной операции власти Белгородской области из-за обстрелов закрыли несколько населенных пунктов, расположенных у границы с Украиной. С 2022 года в 15 селах и поселках действует режим чрезвычайной ситуации. Въезд в них запрещен, а людям компенсируют потерю разрушенных домов. В середине июля прошлого года власти региона закрыли въезд еще в 14 населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, а также Борисовского, Белгородского и Краснояружского районов.

Сергей Толмачев, Воронеж

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