МВД предупредило о шпионском ПО в WhatsApp

МВД предупредило о вирусе, способном проникать на телефоны через зараженные PDF-файлы без участия пользователя. Вредоносное ПО Graphite устанавливается на устройство автоматически, независимо от того, открывал ли пользователь файл или переходил по ссылкам. Такие файлы распространялись через групповые чаты в мессенджере WhatsApp.

«Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей»,— приводит пресс-служба УБК МВД России слова члена совета при Минцифры России Георгия Волкова.

Ранее компания Check Point Research, работающая в сфере IT-безопасности, опубликовала топ-10 «самых фишинговых брендов» в четвертом квартале 2024 года. Мессенджер WhatsApp занял шестое место в списке.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Злоумышленники пошли в кибератаку».