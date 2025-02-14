В Александровском округе директор МУП погиб из-за падения дерева

Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели директора МУП «Коммунальные электрические сети» Александровского муниципального округа Николая Якимова. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, 14 февраля руководитель осуществлял работы по проверке линии электросетей в лесу в районе деревни Шубино. Он обнаружил нависание ветвей ели на ЛЭП и решил спилить дерево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«После надпила глубиной 2 см дерево расщепилось, переломилось на высоте 4 м, упало на голову должностного лица, в результате чего директор предприятия 1971 года рождения был смертельно травмирован», - говорится в сообщении. Ход расследования по факту гибели работника поставлен на контроль замруководителя инспекции.