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обновлено 19:06

В Александровском округе директор МУП погиб из-за падения дерева

Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели директора МУП «Коммунальные электрические сети» Александровского муниципального округа Николая Якимова. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, 14 февраля руководитель осуществлял работы по проверке линии электросетей в лесу в районе деревни Шубино. Он обнаружил нависание ветвей ели на ЛЭП и решил спилить дерево.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«После надпила глубиной 2 см дерево расщепилось, переломилось на высоте 4 м, упало на голову должностного лица, в результате чего директор предприятия 1971 года рождения был смертельно травмирован», - говорится в сообщении. Ход расследования по факту гибели работника поставлен на контроль замруководителя инспекции.

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