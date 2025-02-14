Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержали второго фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего судьи в Бердянске

В Запорожской области задержали второго фигуранта уголовного дела о подрыве в Бердянске автомобиля бывшего судьи. Им оказался 35-летний местный житель, состоящий в террористическом сообществе. Дело возбуждено по статьям о приготовлении к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ), теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении, передаче или хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), новому фигуранту предъявлено обвинение.

По информации следствия, двое жителей Бердянска получили в октябре 2024 года задание от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по совершению теракта. Целью преступления стал местный кандидат на должность судьи. За совершение теракта злоумышленникам пообещали заплатить $10 тыс.

Обвиняемые забрали переданную ГУР Украины взрывчатку и собрали самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем бомбу разместили под машиной потерпевшего и детонировали ее 2 октября. Машина была практически уничтожена, однако никто из людей не пострадал.

При проведении следственных действий следователи обнаружили тайник, в который злоумышленники спрятали неиспользованную взрывчатку. Ее планировалось использовать в дальнейшем для проведения терактов в Запорожской области. СКР проводит взрывотехнические судебные экспертизы по изъятым предметам.

О задержании первого фигуранта по подрыву машины кандидата в судьи сообщили 7 ноября. Задержанным оказался бывший сотрудник прокуратуры Бердянска Максим Святенький. По данным «Ъ», взорвать пытались Виталия Ломейко, который оказался одним из немногих местных судей, согласившихся работать с российскими властями.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Террорист Святенький».

Никита Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...