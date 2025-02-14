Задержали второго фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего судьи в Бердянске

В Запорожской области задержали второго фигуранта уголовного дела о подрыве в Бердянске автомобиля бывшего судьи. Им оказался 35-летний местный житель, состоящий в террористическом сообществе. Дело возбуждено по статьям о приготовлении к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ), теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении, передаче или хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), новому фигуранту предъявлено обвинение.

По информации следствия, двое жителей Бердянска получили в октябре 2024 года задание от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по совершению теракта. Целью преступления стал местный кандидат на должность судьи. За совершение теракта злоумышленникам пообещали заплатить $10 тыс.

Обвиняемые забрали переданную ГУР Украины взрывчатку и собрали самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем бомбу разместили под машиной потерпевшего и детонировали ее 2 октября. Машина была практически уничтожена, однако никто из людей не пострадал.

При проведении следственных действий следователи обнаружили тайник, в который злоумышленники спрятали неиспользованную взрывчатку. Ее планировалось использовать в дальнейшем для проведения терактов в Запорожской области. СКР проводит взрывотехнические судебные экспертизы по изъятым предметам.

О задержании первого фигуранта по подрыву машины кандидата в судьи сообщили 7 ноября. Задержанным оказался бывший сотрудник прокуратуры Бердянска Максим Святенький. По данным «Ъ», взорвать пытались Виталия Ломейко, который оказался одним из немногих местных судей, согласившихся работать с российскими властями.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Террорист Святенький».

Никита Черненко