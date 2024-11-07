“Ъ” стали известны подробности уголовного дела Максима Святенького, бывшего сотрудника Бердянской прокуратуры, который по заданию главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины пытался взорвать Виталия Ломейко. Последний оказался одним из немногих местных судей, решивших работать с российскими властями. Устроиться в новой судебной системе оказалось непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Святенький (справа)

Фото: zaporozhye.sledcom.ru Максим Святенький (справа)

Фото: zaporozhye.sledcom.ru

Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области по ходатайству регионального управления СКР арестовал 35-летнего Максима Святенького. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 (покушение на террористический акт путем взрыва с целью убийства и незаконный оборот взрывных устройств) УК.

При украинской власти господин Святенький работал помощником прокурора Бердянска, который через несколько дней после начала СВО был занят российскими войсками.

Через некоторое время бывшему прокурору удалось связаться с сотрудниками ГУР Минобороны, которые пообещали ему трудоустройство на Украине и $10 тыс., если господин Святенький совершит какую-то громкую акцию в Бердянске.

Выбор прокурора пал на Виталия Ломейко, имеющего почти 20-летний судейский стаж на Украине. По данным местных СМИ, господин Ломейко единственный из всего судейского корпуса Запорожской области, кто остался в российском Бердянске и продолжил свою работу судьей.

Куратор ГУР скинул прокурору на телефон координаты тайника, из которого тот забрал взрывчатку, а потом, используя инструкции украинских военных, собрал бомбу. Взрывное устройство он заложил под днище автомобиля судьи, припаркованного на улице Красных Партизан Бердянска. Террорист Святенький рассчитывал, что СВУ сработает, когда жертва сядет в салон иномарки, но вышло по-другому. 2 октября нынешнего года бомба взорвалась раньше, практически уничтожив автомобиль. При этом никто из людей не пострадал.

Тем не менее уже через день Telegram-канал ГУР МО Украины сообщил, что господин Ломейко, «причастный к репрессиям» в отношении украинцев, был взорван в своем автомобиле. При этом утверждалось, что сотрудничество с российскими властями «опасно для жизни и здоровья».

Виталий Ломейко вскоре выступил в местных СМИ, заявив, что продолжит служить Фемиде и никаких угроз не боится.

Следствие между тем, отрабатывая лиц, с которыми контактировал судья Ломейко, вышло на бывшего помощника прокурора Святенького. Когда его задержали, несостоявшийся террорист дал признательные показания. Сейчас расследование в его отношении продолжается. Одной из его целей является установление всех лиц, которые были причастны к попытке теракта — его заказчиков и пособников, оборудовавших тайник со взрывчаткой.

Николай Сергеев