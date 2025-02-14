В Польше двух россиян приговорили к 5,5 года тюрьмы

Окружной суд Кракова вынес приговор двум россиянам, которых признали виновными в шпионаже в пользу России и участии в ЧВК «Вагнер». Как сообщает агентство Reuters, Алексей Т. и Андрей Г. получили по пять с половиной лет тюремного заключения.

«Действия подсудимых были направлены на провоцирование общественной тревоги, в частности на то, чтобы заставить польское общество поверить, будто члены ЧВК "Вагнер" уже находятся на территории Республики Польша, но что польские службы при этом не работают»,— заявил представитель польского суда.

Двое россиян были задержаны в Варшаве в августе 2023 года. Их обвинили в числе прочего в работе на иностранную разведку, а также в участии в международной вооруженной группировке.

Адвокат Андрея Г. заявил Reuters, что его клиент намерен опротестовать решение краковского суда. Адвокат Алексея Т. на запрос агентства не ответил.

Виктор Буй