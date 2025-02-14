Совет Думы рассмотрит вопрос о лишении мандата Юрия Напсо

Совет Думы 17 февраля рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо (ЛДПР). Соответствующее предложение подготовила думская комиссия по регламенту. Основанием стало отсутствие господина Напсо на пленарках и заседаниях комитета. За это предусмотрена ответственность в виде досрочного прекращения депутатских полномочий. Предложение по лишению полномочий Юрия Напсо поддержала и комиссия по вопросам депутатской этики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Напсо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Юрий Напсо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В декабре 2024 года председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил рассмотреть возможность лишения полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. Сообщалось, что парламентарий на протяжении двух лет систематически игнорирует заседания Госдумы, а также не принимает участия в работе комитета по государственному строительству и законодательству, где занимает пост первого заместителя председателя. Сам господин Напсо ранее рассказал «Ъ-Кубань», что отсутствовал на заседаниях по болезни, и представил все медицинские документы руководителю фракции ЛДПР Леониду Слуцкому. «Сейчас я готовлюсь к серьезной операции»,— сообщил депутат.

Юрий Напсо избирался депутатом Госдумы начиная с пятого созыва.

Ксения Веретенникова