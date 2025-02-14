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Фон дер Ляйен: принуждение Украины к невыгодной сделке ослабит и Европу, и США

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что поражение Украины в конфликте с РФ ослабит как Европу, так и США. Об этом она сказала, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля. По ее мнению, Украину не следует склонять к заключению невыгодной сделки.

«Поражение Украины ослабит Европу, а вместе с тем и Соединенные Штаты»,— сказала глава ЕК (цитата по Reuters). Она отметила, что принуждение Украины к невыгодной сделке нанесет ущерб интересам США, и призвала президента Дональда Трампа работать сообща ради «справедливого мира».

Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля. Во время телефонного разговора главы государств обсудили завершение боевых действий на Украине путем переговоров. Позднее господин Трамп назвал проведенные переговоры «великолепными», а Москва и Вашингтон начали формирование команд для возобновления двустороннего диалога и обсуждения украинского конфликта.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс предупреждал, что соглашение, которое будет достигнуто по результатам переговоров между США, Россией и Украиной, «шокирует многих». При этом он допускал, что США могут ужесточить санкции против России или послать на Украину военных, если Кремль откажется от мирного соглашения.

О реакции на переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина — в материале «Ъ» «Америка выдала неоднозначную реакцию».

Анастасия Домбицкая

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