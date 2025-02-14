Мэр Воркуты Ярослав Шапошников ушел в отставку

Городской совет Воркуты (Республика Коми) на заседании сегодня, 14 февраля, принял досрочную отставку главы муниципалитета Ярослава Шапошникова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Воркуты Ярослав Шапошников

Фото: @shaposhnikovyaroslav Мэр Воркуты Ярослав Шапошников

Фото: @shaposhnikovyaroslav

Как ранее говорили источники «Ъ», господин Шапошников может перейти на работу в Москву. Перспектива карьерного роста возникла после поступления градоначальника на первый поток президентской программы «Время героев», цель которой сформировать из участников специальной военной операции (СВО) «новую элиту». По данным источников «Ъ», новая должность господина Шапошникова может быть связана с фондом «Защитники Отечества».

Напомним, Ярослав Шапошников занял пост руководителя администрации Воркуты в 2021 году. С июля 2023-го по июль 2024-го градоначальник принимал участие в СВО, после чего вернулся на муниципальную службу.

Исполнять полномочия до избрания нового мэра Воркуты будет его заместитель Леонид Сметанин. Конкурс на замещение вакансии будет проведен уже осенью, поскольку в сентябре истекают полномочия текущего созыва горсовета.

Подробнее об уходе Ярослава Шапошникова — в материале «Ъ» «Мэр-ветеран присоединится к своим».

Дарья Шучалина, Сыктывкар