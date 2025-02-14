В Госдуме предложили распространить и на «платников» отработки после медвузов

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Артем Кирьянов предложил распространить на студентов платной формы обучения инициативу Минздрава об обязательных отработках после окончания медицинских вузов и колледжей. По его словам, каждый выпускник должен в своей сфере «отвечать тем задачам, которые возлагает на него страна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Кирьянов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Артем Кирьянов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Вне зависимости от того, кто платил за обучение — бюджет или богатые родители — студент занимает место в вузе, а число мест не бесконечно»,— написал господин Кирьянов в Telegram-канале. Он отметил, что несогласные с этим предложением должны освободить место тем, кто выбрал медицину «сознательно». «Медицина социально значима, и к ней нельзя подходить на общих основаниях»,— заключил он.

Речь идет о готовящихся Минздравом поправках к закону «Об образовании». Согласно документу (есть в распоряжении «Ъ»), выпускники медвузов должны будут отработать как минимум три года в медучреждении, выпускники колледжей — минимум два года. Предполагается, что они должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение. При этом выпускники смогут сами выбрать регион и конкретное медучреждение. В поправках Минздрава подчеркивается, что речь идет только об учащихся за счет бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разнарядка по Гиппократу».

Полина Мотызлевская