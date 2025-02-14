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Коммерсантъ FM
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Мошеннику, выманившему 34 млн руб. у незамужних женщин, утвердили обвинение

Санкт-Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 44-летнего Дмитрия Фролова, похищавшего деньги и имущество у незамужних женщин. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 2–4 ст. 159 УК РФ) и краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Дело направили для рассмотрения в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.

Фигурант занимался преступлениями в период с 2013 по 2023 год. Он регистрировался на сайтах знакомств, где указывал в анкете, что якобы имеет высокий социальный статус и хорошо обеспечен. Целью знакомства он называл заключение брака.

После знакомства с потерпевшими он входил к ним в доверие и демонстрировал серьезность намерений. Обвиняемый добивался сожительства с женщинами, а затем похищал их деньги и имущество. В частности, он просил деньги для организации свадьбы, покупки нового автомобиля, путевок на отдых или инвестиций в совместный бизнес. После получения средств мошенник исчезал.

От действий злоумышленника пострадали более 20 незамужних женщин из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей и других регионов. Сумму ущерба оценили более чем в 34 млн руб. Отмечается, что Дмитрий Фролов был ранее судим.

Никита Черненко

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