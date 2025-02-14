Шольц намерен покинуть политику после ухода с поста канцлера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен покинуть политику после того, как перестанет занимать пост главы правительства. При этом он выразил уверенность, что это произойдет позже, чем «некоторые предполагают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

«Мой план А состоит в том, что я буду снова избран канцлером, почему я и здесь»,— сказал господин Шольц в подкасте Jung & Naiv. На последовавший за этим вопрос, будет ли пост канцлера последним этапом в его карьере, немецкий политик ответил: «Да. Я думаю, что это закончится позже, чем некоторые предполагают, но, с моей точки зрения, после этого не должно быть ничего другого».

«Мне выпала честь делать что-то для своей страны на протяжении многих лет, и я надеюсь, что смогу делать это еще долгое время, но после этого настанет время снова стать обычным гражданином»,— прояснил свою позицию Олаф Шольц. Он назвал неприемлемым сценарий, по которому пошел один из его предшественников Герхард Шредер. После ухода с поста канцлера тот несколько раз менял должности.

Досрочные выборы в правительство Германии намечены на 23 февраля. По итогам дебатов, которые прошли в понедельник, телезрители с небольшим перевесом отдали победу Олафу Шольцу. Однако в опросах партия социал-демократов действующего канцлера уступает как блоку из христианских и социальных демократов под руководством Фридриха Мерца, так и внесистемной крайне правой «Альтернативе для Германии».

О скандале, в центре которого Олаф Шольц оказался накануне выборов в Бундестаг, — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дошутился до обвинений в расизме».

Анастасия Домбицкая