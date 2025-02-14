Олаф Шольц дошутился до обвинений в расизме

Меньше чем за две недели до выборов в Бундестаг канцлер Германии Олаф Шольц оказался в центре скандала. Его обвиняют в расизме за то, что на вечеринке он назвал министра культуры Берлина Джо Чиало — гражданина Германии танзанийского происхождения — «придворным шутом». Сам господин Шольц считает обвинения абсурдными и даже хочет подать в суд на журнал, который назвал его слова расистскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в центре скандала: несколько дней назад германские СМИ написали, что на частной вечеринке в начале февраля он назвал министра культуры Берлина Джо Чиало «придворным шутом». Первым об этом сообщил журнал Focus.

Как пишет издание, это произошло при обсуждении роли Джо Чиало в Христианско-демократической партии (ХДС), активно выступающей с антииммигрантских позиций (напомним, сам господин Шольц входит в Социал-демократическую партию Германии). Господин Чиало занимает сейчас пост в Сенате Берлина (так называется правительство этой германской земли) от ХДС.

В ходе беседы с участием Джо Чиало господин Шольц заявил, что тот играет в ХДС роль «придворного шута» (Hofnarr) и «фигового листа».

Именно первое из определений и вызвало скандал. Многие обвинили господина Шольца в расизме — Джо Чиало танзанийского происхождения, при том что родился и прожил большую часть жизни в Германии. В частности, в расизме канцлера обвинила ХДС, а ее глава Фридрих Мерц заявил, что он просто «онемел» от такого оскорбления, и призвал господина Шольца извиниться.

Сам господин Чиало сначала не высказывался по этому вопросу. Затем он рассказал, что канцлер звонил ему и выразил сожаление, что его слова были сочтены расистскими. После разговора господин Чиало назвал изначальный комментарий «унизительным и оскорбительным», заявив, что при этом не считает Олафа Шольца расистом.

Олаф Шольц в среду написал в соцсети X, что употребил это слово в беседе с журналистом (не назвав издание), комментируя тот факт, что недавно ХДС нарушила негласное табу на взаимодействие с крайне правой «Альтернативой для Германии» (АдГ). ХДС вместе с АдГ провела в Бундестаге инициативу по ограничению миграции. Обсуждая вопрос, готов ли кто-то в ХДС высказываться против такой политики, господин Шольц назвал Джо Чиало «придворным шутом».

Канцлер написал, что у этого слова нет расистской коннотации и что обвинение в расизме «абсурдно и искусственно сконструировано».

Также адвокаты господина Шольца теперь хотят подать в суд на журнал Focus, главный редактор которого Георг Мек присутствовал при этой сцене и который написал о об этом первым, назвав высказывания расистскими.

Острота дискуссии связана с тем, что через полторы недели — 23 февраля — в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг. Рейтинг ХДС/ХСС по последним опросам достигает 30%, в то время как СДПГ — около 15%. Одной из острых тем в дебатах между партиями является ограничение миграции, и именно этот вопроси обсуждал Олаф Шольц с журналистом.

Яна Рождественская