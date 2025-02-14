Количество проституток в Петербурге уменьшилось в 3,5 раза

Женщин с пониженной социальной ответственностью в Петербурге стало меньше в 3,5 раза. Об этом 14 февраля сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. В 2024 году мировые судьи привлекли к административной ответственности за занятие проституцией всего 232 девушки. Все они были оштрафованы на общую сумму 352,3 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для сравнения, в 2023 году к ответственности привлекли 842 представительницы древнейшей профессии. Их оштрафовали на общую сумму 1 млн 304 тыс. рублей. По мнению госпожи Лебедевой, есть две тенденции. Либо работают программы по повышению уровня духовно-нравственных ценностей, либо девушки поехали на заработки в Дубай.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Василеостровский районный суд отправил Фаридахону Абсудалямову и Дийорбека Ражабова в колонию-поселение сроком на один год за организацию борделя в жилом доме по переулку Каховского.

Андрей Маркелов