Владельцев борделя на Каховского отправили в колонию-поселение на год

Василеостровский районный суд отправил Фаридахону Абсудалямову и Дийорбека Ражабова в колонию-поселение сроком на один год за организацию борделя в жилом доме по переулку Каховского, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 31 января.

Следствие и суд установили, что Абдусалямова работала в заведении администратором, Ражабов осуществлял охрану девушек. В ходе заседания подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Тем не менее, их признали виновными по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что притон с «вахтовым» методом работы разоблачили в Петербурге. Владельцы борделя зарабатывали на нелегальном бизнесе более 1 млн рублей в месяц.

Андрей Маркелов