Банкрот оставил наследие

Арбитражный суд края удовлетворил иск кубанского управления государственной охраны объектов культурного наследия, обязав АО «Санаторий “Лазаревское”» организовать разработку документов на проведение работ по сохранению здания, где в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь. При этом в 2023 году общество было признано банкротом. Выполнить требования суда невозможно, говорят юристы.



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Арбитражный суд Краснодарского края обязал АО «Санаторий “Лазаревское”» организовать разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь №3209». Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел. Истцом выступило краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий “Лазаревское”» зарегистрировано в Сочи. Первичная регистрация юридического лица произошла в 1994 году. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Сейчас общество находится в стадии банкротства, конкурсным управляющим является Алексей Мерзляков. В 2022 году выручка компании составила 67,9 млн руб., убыток — 9,7 млн руб.

Здание, где в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь №3209, расположено в Лазаревском районе, на улице Сочинское шоссе, в парковой зоне санатория «Лазаревское». Строение является объектом культурного наследия регионального значения. Приказом Министерства культуры России от 3 октября 2017 года здание зарегистрировано в едином госреестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Объект находится в собственности АО «Санаторий “Лазаревское”».

Согласно материалам дела, два года назад управление управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края обязало АО «Санаторий “Лазаревское”» до 31 декабря 2023 года провести работы по сохранению памятника. Но общество проигнорировало требование. Ведомство обратилось в суд.

Арбитражный суд Краснодарского края согласился с доводами истца и обязал АО «Санаторий “Лазаревское”» в течение шести месяцев после вступления решения в силу организовать разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В октябре 2023 года Арбитражный суд края признал ЗАО «Санаторий “Лазаревское”» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Заявление о признании санатория несостоятельным в суд подало ПАО «ЮГ-Инвестбанк». Размер неисполненных обязательств перед кредитором тогда составил 259,6 млн руб. (213,5 млн руб. — основной долг, 46 млн руб. — проценты).

Выполнить требование по разработке научно-проектной документации в текущих условиях конкурсного производства невозможно, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан.

«Сама по себе процедура конкурсного производства является ограничивающим фактором, так как с момента введения конкурсного производства все полномочия по управлению делами должника переходят к конкурсному управляющему, а сделки, связанные с расходованием средств, должны быть направлены исключительно на процедуру банкротства и удовлетворение требований кредиторов. В связи с чем разработка требуемой документации, которая не может быть реализована без определенных финансовых затрат, будет расцениваться как нецелевое использование имущества банкрота»,— разъясняет эксперт.

«Однако требования по сохранению объекта культурного наследия являются обязательными и не могут быть автоматически прекращены в связи с банкротством собственника. Это закреплено в ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”»,— добавляет партнер юридической фирмы.

Он полагает, что АО «Санаторий “Лазаревское”» имеет высокие шансы на обжалование судебного решения. «В апелляционной жалобе необходимо будет указать, что само по себе введение конкурсного производства делает фактически невозможным исполнение решения суда, так как расходование средств на разработку научно-проектной документации будет противоречить целям конкурсного производства и интересам кредиторов. Также санаторий может заявить о необходимости приостановления исполнения решения суда до завершения процедуры банкротства или определения дальнейшей судьбы объекта культурного наследия в рамках конкурсного производства. При этом, безусловно, следует обратить внимание и на тот момент, что в материалах дела в целом не зафиксирована должная оценка финансовой возможности исполнения требования (о разработке документации) в условиях банкротства, что является существенным обстоятельством для правильного разрешения спора»,— говорит господин Помазан.

Андрей Куценко