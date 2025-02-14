В администрацию Пермского округа пришли оперативники МВД

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону проводят оперативные мероприятия в администрации Пермского муниципального округа. Как говорят знакомые с ситуацией источники, они осуществляют осмотр помещений в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

По данным «Вкурсе.ру», силовики могут интересоваться деятельностью бывшего замглавы округа Игоря Варушкина. Он работал на муниципальной службе с 2013 года на различных должностях. Замглавы администрации округа господин Варушкин был с 2021 по ноябрь 2024 года.