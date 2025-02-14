Мошенники рассылают сообщения с видео от имени нижегородского губернатора

Мошенники от имени губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ведут переписку с ложного аккаунта в мессенджере. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Скриншот переписки с фейкового аккаунта губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Фото: Правительство Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Скриншот переписки с фейкового аккаунта губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Фото: Правительство Нижегородской области

Для большей убедительности в этой переписке приходит видео якобы с Глебом Никитиным. В пресс-службе отмечают, что для этого может быть использована технология дип-фейк. В случае возникновения подобной переписки фейковый аккаунт призывают блокировать.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», мошенники научились разговаривать голосом спикера нижегородского заксобрания Евгения Люлина.

Галина Шамберина