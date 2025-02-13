Мошенники научились разговаривать голосом спикера нижегородского заксобрания
Телефонные мошенники звонят нижегородцев и разговаривают с ними голосом председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина. Об этом сам господин Люлин сообщил в своих социальных сетях.
Председатель нижегородского заксобрания Евгений Люлин
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Он считает, что очень похожий голос сгенерирован искусственным интеллектом. В голосовом сообщении приходит фраза «Что-то со звуком, лучше напишу». Далее в время диалога мошенники просят перевести деньги на указанные ими рексизиты.
«Аферисты будут пытаться напугать, сбить с толку. Они могут представиться следователями, офицерами ФСБ, сотрудниками службы безопасности банка, Фонда соцстрахования. В какой-то момент они обязательно попросят предоставить ваши персональные данные: номер карты, цифры из СМС»,— написал спикер заксобрания. Он посоветовал нижегородцам в таких случаях сразу прекращать разговор.