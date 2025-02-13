Мошенники научились разговаривать голосом спикера нижегородского заксобрания

Телефонные мошенники звонят нижегородцев и разговаривают с ними голосом председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина. Об этом сам господин Люлин сообщил в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель нижегородского заксобрания Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Председатель нижегородского заксобрания Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он считает, что очень похожий голос сгенерирован искусственным интеллектом. В голосовом сообщении приходит фраза «Что-то со звуком, лучше напишу». Далее в время диалога мошенники просят перевести деньги на указанные ими рексизиты.

«Аферисты будут пытаться напугать, сбить с толку. Они могут представиться следователями, офицерами ФСБ, сотрудниками службы безопасности банка, Фонда соцстрахования. В какой-то момент они обязательно попросят предоставить ваши персональные данные: номер карты, цифры из СМС»,— написал спикер заксобрания. Он посоветовал нижегородцам в таких случаях сразу прекращать разговор.

Андрей Репин