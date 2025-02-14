Суд аннулировал права Новороссийска на 40 га сельхозземель в Раевской

Суды аннулировали права Новороссийска на 40 га земель сельхозназначения в станице Раевской, признав их собственностью Краснодарского края. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В решении говорится, что в 2011 году власти Кубани сформировали из невостребованных земельных долей участок площадью 60 га в массиве, принадлежавшем агрофирме «Раевская».

Однако в 2017 году власти Новороссийска смогли в границах этого участка каким-то образом (каким, не уточняется) зарегистрировать право муниципальной собственности на другой — площадью 40 га.

Когда это выяснилось, муниципалитет и регион предъявили другу друга встречные претензии с требованиями об аннулировании прав собственности на спорный надел. Так как краевые власти зарегистрировали свои первыми, то суд принял в споре их сторону.

Решение Арбитражного суда Кубани поддержали апелляционная и кассационная инстанции.

Михаил Волкодав