Суд аннулировал права Новороссийска на 40 га сельхозземель в Раевской
Суды аннулировали права Новороссийска на 40 га земель сельхозназначения в станице Раевской, признав их собственностью Краснодарского края. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В решении говорится, что в 2011 году власти Кубани сформировали из невостребованных земельных долей участок площадью 60 га в массиве, принадлежавшем агрофирме «Раевская».
Однако в 2017 году власти Новороссийска смогли в границах этого участка каким-то образом (каким, не уточняется) зарегистрировать право муниципальной собственности на другой — площадью 40 га.
Когда это выяснилось, муниципалитет и регион предъявили другу друга встречные претензии с требованиями об аннулировании прав собственности на спорный надел. Так как краевые власти зарегистрировали свои первыми, то суд принял в споре их сторону.
Решение Арбитражного суда Кубани поддержали апелляционная и кассационная инстанции.