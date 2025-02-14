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Коммерсантъ FM
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Рабочий вариант

Одна шестая россиян заводят «супругов» в офисе

Свыше 15% россиян состояли в отношениях с «офисным супругом» на работе — близко общались с кем-то одним из коллег, не имея при этом с ним романтических отношений. Для женщин «офисный брак» наиболее ценен тем, что помогает снять эмоциональное напряжение от работы (72%), а для мужчин — тем, что просто поднимает настроение (67%).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В России постепенно формируется культура «офисного супружества», следует из данных опроса hh.ru. Аналитики компании провели его с 1 по 7 февраля 2025 года, участие в анкетировании приняли более 3,5 тыс. человек.

«Офисный муж» или «офисная жена» — это термин, который используют для обозначения коллег, связанных близкими отношениями, но не в романтическом ключе. Как правило, это равноправные сотрудники, которые крепко дружат, вместе ходят на обед, имеют свои обычаи и шутки, понятные только им, а также зачастую хорошо разбираются в работе друг друга.

Сам по себе этот термин оказался знаком 27% россиян, остальные ранее не сталкивались с такой формулировкой. Чаще всего термин используют занятые в торговле (32%), а также представители искусства, развлечений, СМИ и сферы закупок (30%). О наличии у них таких отношений сейчас в ходе опроса сообщили 7% опрошенных, еще у 9% такой человек был раньше, но сейчас нет. У остальных 84% подобных взаимоотношений с коллегами не возникало. В целом такое явление, как «офисный брак», более свойственно людям 25–34 лет — у 9% он есть, у 11% был раньше.

Чаще всего «офисный муж» или «офисная жена» есть у HR-менеджеров (19%), у высшего и среднего менеджмента (15%), у ИТ-специалистов (14%), а также у медиков, специалистов по закупкам и юристов (по 10%). Реже всего наличием такого близкого коллеги на работе могут похвастаться представители рабочего персонала (всего 3%).

Те респонденты, у кого нет и никогда не было «офисных супругов», чаще всего работают в сферах транспорта и логистики (89%), в розничной торговле и среди рабочего персонала (по 87%).

Рассказывая о своем «офисном браке», 65% россиян (из тех, кто состоит или состоял в нем) отмечают, что он проявляется через поддержку друг друга в сложных ситуациях, 63% помогают друг другу в рабочих задачах. 57% «офисных супругов» связывают общие интересы и темы для обсуждения, которые не интересны другим коллегам, 49% заботятся друг о друге на работе, например, могут принести кофе или перекус, 46% вместе ходят на обед. Кроме того, 30% «офисных супругов» вместе проводят время на корпоративах.

Для женщин «офисный брак» наиболее ценен тем, что помогает снять эмоциональное напряжение от работы (72%), а для мужчин — тем, что просто поднимает настроение (67%). В то же время как средство борьбы с чувством одиночества такие взаимоотношения на работе более значимы для мужчин, чем для женщин (34% против 28%).

Подавляющее большинство россиян (70%), которые сталкивались с «офисным браком», не хотели бы, чтобы он перешел в романтические отношения.

Еще 15%, наоборот, мечтают об этом, а остальные оказались не готовы ответить. Доля тех, кто не готов к романтике с близким по духу коллегой, среди женщин заметно выше, чем среди мужчин — по 80% и 54% соответственно.

23% из тех, у кого есть или был «офисный супруг», отметили, что их реальный романтический партнер или законный супруг ничего об этом не знает. Еще 37% не стали делать из этого тайну, а 9% затруднились ответить. При этом почти у каждого третьего (31%) попросту нет пары.

Анастасия Мануйлова

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