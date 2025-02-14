Власти Подмосковья планируют запретить алкомаркеты во дворах

Власти Московской области намерены ограничить продажу алкоголя. Среди мер — запрет на торговлю спиртным в магазинах, которые находятся во дворах многоэтажек, а также ограничение продажи в точках общественного питания в жилых домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил РБК, что депутаты Мособлдумы рассмотрят поправки об ужесточении продажи спиртного. Согласно расписанию на сайте областной думы, законопроект обсудят сегодня, 14 февраля.

«Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого»,— рассказал господин Воробьев.

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 сентября. По оценке областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, входы со стороны дворов в регионе имеют более 3,4 тыс. точек по продаже алкоголя.

В начале февраля председатель СКР Александр Бастрыкин предложил продавать алкоголь только после 21 года. В Госдуме и Совфеде сочли эффективным такое решение. По словам главы СКР, запрет на продажу алкоголя необходим «для предупреждения алкоголизации молодежи».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Алкоголю подбирают возрастной ценз».