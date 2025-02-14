В 2024 году приставы Прикамья конфисковали у пьяных водителей 449 автомобилей

В 2024 году в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю находилось более 4,8 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов за управление автотранспортом в состоянии опьянения. Это на 35% меньше показателя 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В целях принудительного взыскания «пьяных» штрафов у должников было арестовано имущество на общую сумму более 13 млн руб. За год с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, взыскано более 40 млн руб., 1140 правонарушителям был временно ограничен выезд из РФ.

В соответствии с действующим законодательством, повторное вождение в нетрезвом виде является уголовно наказуемым деянием. В 2023 году у таких правонарушителей было конфисковано в доход государства 449 автомобилей. Лидерами проживания правонарушителей-рецидивистов стали Чернушка и Чусовой. В первом городе сотрудники органов принудительного исполнения по приговорам судов конфисковали 45 транспортных средств, во втором — 44.