YouTube запустил ИИ-генератор видео для Shorts

Видеосервис YouTube представил обновленную функцию Dream Screen — теперь она позволяет создавать полноценные видеоролики на основе текстового описания для раздела коротких видео Shorts. Инструмент работает на базе нейросети Google Veo 2 и предоставляет пользователям возможность выбирать стили, эффекты и продолжительность видео.

Ранее Dream Screen можно было использовать только для генерации фона, но теперь созданные с его помощью ролики получится опубликовать в Shorts. Для этого необходимо активировать камеру, открыть панель выбора медиафайлов, нажать «Создать» и ввести текстовый запрос.

Функция уже доступна в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В дальнейшем YouTube планирует расширить географию, но точные сроки не уточняет. Все сгенерированные видео будут отмечены специальными водяными знаками Google SynthID, указывающими на использование ИИ.

Евгений Федуненко