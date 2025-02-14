Более 19 млн рублей направят власти на изъятие участков для продления Монастырской улицы

В этом году администрация Перми планирует направить из бюджета на изъятие земельных участков и недвижимости на них для продления улицы Монастырской до Мотовилихинских заводов 19,4 млн руб. Информация об этом указана в проекте поправок в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Документ внесен в Пермскую думу. Согласно проекту, средства направят на проведение оценки рыночной стоимости изымаемого имущества, а также на изъятие земельных участков и строений, расположенных на них. Монастырская улица будет возводиться от путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I до «Мотовилихинских заводов».

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Ранее «Ъ-Прикамье» уже сообщал, что Монастырскую собираются продлить до «Мотовилихинских заводов». Для этого мэрия Перми распорядилась изъять земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся за ТЦ «Речник». Весной 2024 года администрация заказала разработку проекта продления Монастырской улицы от путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I до улицы 1905 года. Согласно документации, протяженность участка составит 1,5 км, дорога будет двухполосной, с велодорожкой шириной 2 м. Дорога должна также предусматривать строительство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и размещение остановочных пунктов.