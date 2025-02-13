Более 700 уборочных машин борются с последствиями снегопада в Петербурге

Коммунальные службы Петербурга продолжают бороться с последствиями снегопада, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству 13 февраля. Ночью в городе выпало более 4 см осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

На текущий момент в порядок город приводят 763 уборочных машины и 1114 сотрудников дорожных предприятий. В первую очередь расчищают основные проспекты, подметают тротуары, пешеходные переходы и участки у остановок.

Синоптики пообещали, что в середине дня столбики термометров покажут около нуля. Чтобы тающий снег не стал причиной подтоплений, специалисты постоянно следят за состоянием входов в ливневую канализацию. Накануне от наледи и мусора прочистили около тысячи патрубков. На утилизацию отправили 3 тыс. кубометров снега.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что коммунальные службы Ленобласти перешли в усиленный режим работы в связи со снегопадами и грядущим похолоданием до -12 градусов.

Андрей Маркелов