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Бывшую поликлинику в Ярославле продают за 96 млн рублей

В Ярославле выставлено на продажу здание бывшей первой поликлиники, расположенное по адресу Московский проспект, 43. Объявление о продаже размещено на площадке Российского аукционного дома.

Фото: Российский аукционный дом

Фото: Российский аукционный дом

Объект признали аварийным в июле 2023 года, с тех пор он законсервирован. В конце прошлого года здание включили в план приватизации.

Прием заявок на участие в торгах начался 13 февраля 2025 года. Начальная цена объекта составляет 96 млн 219 тыс. 500 руб. Подать заявки можно до 20 марта, а сам аукцион запланирован на 27 марта.

Основной лот включает двухэтажное здание бывшей поликлиники площадью 1770 кв. м — объект культурного наследия местного значения «Здание детского Николаевского приюта». Также в лот входят здание флюорографии (118,5 кв. м), сарай (57 кв. м) и гараж (47 кв. м). Новый собственник получит земельный участок площадью 2023 кв. м.

Договор купли-продажи должен быть заключен между министерством имущественных отношений Ярославской области и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней после подведения итогов торгов на площадке российского аукционного дома.

Антон Голицын

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