Из свежей почты

Максим Носа, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 220 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 31 тыс. руб.

На 26-й неделе беременности мне срочно провели кесарево сечение. Максим весил всего 850 граммов, долго дышал с помощью специального аппарата. В девять месяцев получил диагноз ДЦП. Мы постоянно занимаемся реабилитацией: со временем у сына снизился мышечный тонус, он научился держать голову, брать предметы. Хорошие результаты дало лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ) — Максим окреп, у него улучшилась моторика. Но проблем еще много: сын не говорит, не делает попыток сидеть. Помогите продолжить лечение в ИМТ! Екатерина Носа, Калужская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мы проведем Максиму лечение, направленное на коррекцию тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие речи».

Вика Чараганова, 14 лет, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 204 540 руб.

Внимание! Цена лечения 430 540 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 26 тыс. руб.

Вика родилась с двусторонней расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка и нёба. В четыре месяца ей зашили губу, затем выполнили пластику нёба, еще через несколько лет исправили рубцовую деформацию губы. Верхняя челюсть дочки отставала в развитии, зубы росли криво. Благодаря Русфонду Вике провели ортодонтическую подготовку к пластике альвеолярного отростка. В 2024 году по госквоте состоялась первая операция — с левой стороны. Следующий этап — пластика справа, но и она требует ортодонтического лечения. Не оставляйте нас! Кристина Кунанакова, Ханты-Мансийский АО

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Вике необходимо лечение несъемной техникой для нивелирования зубных рядов, расширения верхней челюсти и создания приемлемых окклюзионных контактов».

Игорь Дорошкевич, 7 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 188 432 руб.

Внимание! Цена обследования 367 432 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 29 тыс. руб.

Сразу после рождения у Игоря выявили уменьшение размеров почек и хроническую почечную недостаточность. В три года ему провели пересадку почки. После операции сын начал хорошо развиваться, сейчас он выше среднего роста, занимается спортом. Но за здоровьем нужен контроль. Игорь получает медикаменты против отторжения донорской почки, регулярно обследуется и сдает анализы. Делать это необходимо в одной клинике, врачи которой знают особенности его состояния. В феврале сыну требуется сделать биопсию трансплантата. Помогите ее оплатить! Елена Дорошкевич, Тверская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Игорю требуется провести биопсию трансплантата, которая пройдет контроль по 20 параметрам шкалы оценки жизнеспособности».

Мухаммад Абдулаев, 6 лет, тугоухость 4-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 179 880 руб.

Внимание! Цена реабилитации 407 880 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 28 тыс. руб.

В девять месяцев сыну поставили диагноз «двусторонняя сенсоневральная тугоухость». Мы купили ему слуховые аппараты. После настройки аппаратов и занятий с сурдопедагогом у Мухаммада начала развиваться речь. Затем сыну установили кохлеарный имплант на правое ушко. Мухаммад долго привыкал к импланту, мы возили его на реабилитацию. Слухоречевое развитие сына значительно улучшилось, он стал правильно строить короткие предложения. Сейчас нужно продолжить реабилитацию, чтобы Мухаммад мог успешно учиться. Но с оплатой мы не справимся. Камсият Абдулаева, Дагестан

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Мухаммаду необходимо продолжать работу над пониманием обращенной речи, накоплением словаря, улучшением грамматического строя собственной речи».

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