Thomson Reuters раскрыла подробности контракта с Минобороны США

В медиакомпании Thomson Reuters заявили, что информация о ее сотрудничестве с Минобороны США «неверно представлена» в социальных сетях. Контракт с Пентагоном на сумму $9 млн был заключен не с информационным агентством Reuters, а с подразделением базирующейся в Торонто компании Thomson Reuters Special Services (TRSS), которая предоставляет программное обеспечение и информационные услуги государственным ведомствам США при разных администрациях с целью защиты американского правительства от методов социальной инженерии, используемых хакерами, сообщили в компании. Ответ из головного офиса последовал после обвинений президента США Дональда Трампа в получении Thomson Reuters средств на «изучение масштабного социального обмана».

«Речь идет о заключенном министерством обороны США и подразделением базирующейся в Торонто компании Thomson Reuters Special Services (TRSS) и действовавшем с 2018 по 2022 годы четырехлетнем контракте на сумму $9 миллионов, половина из которых пришлись на первый президентский срок (Дональда. — "Ъ") Трампа»,— говорится в официальном заявлении, которое было опубликовано агентством Reuters 13 февраля. Цель контракта — «защита американского правительства от методов социальной инженерии, используемых хакерами», уточняется в сообщении.

Позднее глава Thomson Reuters Special Services Стив Рабли заявил журналистам, что TRSS на протяжении десятилетий предоставляет программное обеспечение и информационные услуги государственным ведомствам США при разных администрациях с целью выявлять и предотвращать мошенничество, поддерживать общественную безопасность и способствовать правосудию.

В Thomson Reuters также указали, что TRSS является отдельным юридическим лицом в США и управляется независимым советом директоров. «Агентство Reuters — независимая международная информационная организация, деятельность которой основана на редакционных принципах»,— подчеркивается в заявлении.

Накануне глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп обвинили Thomson Reuters в участии в «масштабном социальном обмане». «DOGE: Похоже, ультралевый Рейтер получил $9.000.000 от министерства обороны на изучение "масштабного социального обмана". ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ, НЕМЕДЛЕННО!» — написал господин Трамп в четверг в посте в социальной сети Truth Social.

В четверг вечером на появившуюся в сети информацию о связях Thomson Reuters с Пентагоном отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем посте в Telegram-канале госпожа Захарова причислила TRSS к компаниям, которые, по ее словам, «дирижируют» журналистами, проводящими «агрессивные "неолиберальные" кампании против неугодных политиков, партий, суверенных государств».

Анастасия Домбицкая