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Cпрос на курьеров в 2024 году вырос на 23% в Петербурге

Компании Санкт-Петербурга за прошедший год разместили свыше 15 тыс. вакансий по поиску курьеров. Это на 23% больше, чем за 2023 год, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

По результатам 2024 года курьеры заняли 12 место в списке самых востребованных сотрудников. На фоне роста спроса увеличивается и предлагаемая зарплата. За последние пять лет ежемесячный доход доставщиков вырос более чем на 300% (+105 тыс. рублей). В такой ситуации зарплаты курьеров на 57 тыс. рублей превосходят средний доход местного жителя.

Пока что предлагаемый доход в вакансиях продолжает расти. В январе компании предлагали работу за 139,8 тыс. рублей в месяц. В нынешнем году максимальный уровень зарплаты для курьера достиг 223,9 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компании Петербурга стали на 13% чаще предлагать зарплаты свыше 156 тыс. рублей.

Татьяна Титаева

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