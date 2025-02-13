Атомный авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Атомный авианосец USS Harry S. Truman класса «Нимиц» столкнулся с торговым судном Besiktas-M в 23:46 по местному времени в средиземном море недалеко от города Порт-Саид в Египте. Корабль ВМФ США не получил повреждений, которые могли бы привести к затоплению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Africa Command / Reuters Фото: Africa Command / Reuters

«Сообщений о затоплении или травмах (экипажа.— "Ъ") не поступало. Двигательные установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии»,— следует из сообщения командования 6-го флота ВМС США.

Происшествие расследуется, добавила пресс-служба командования. В ведомстве не уточнили, получило ли повреждение торговое судно. Besiktas-M ходит под флагом Панамы. Из данных Marine Traffic следует, что 18 февраля судно должно было приплыть в Констанцу, Румыния.