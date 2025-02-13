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обновлено 12:06

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:06. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС.

11:35. Пострадавшую при ночной атаке БПЛА в Липецке прооперировали. Она в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Роман Ченцов в своем Telegram-канале.

11:01. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб региона.

11:00. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

10:21. СКР будет расследовать последствия атаки дронов на Белгородскую и Липецкую области: в Белгородской области в результате атаки дронов по автомобилям в селе Колыхалино Валуйского округа и в селе Березовка Борисовского района ранены два мужчины, в Липецке при падении обломков беспилотного летательного аппарата пострадала сотрудница предприятия «Липецкая станция аэрации».

08:55. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе по 12 БПЛА — над территориями Курской и Липецкой областей, по три — над территориями Белгородской и Воронежской областей.

8:01. Более 50 атак беспилотников ВСУ зафиксировано вчера в Белгородской области, пять человек ранено, два госпитализировано, одна женщина погибла, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

06:58. Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших нет. Взрывной волной от сбитых БПЛА было повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами беспилотника — газопровод, повреждения газопровода уже устранены.

05:27. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домовладений. Пострадавших нет.

05:18. Электроснабжение в ряде районов Липецка восстановлено после атаки БПЛА, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

05:16. В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

04:20. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что регион подвергся массированному налету БПЛА. В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества. Энергетики ведут переподключение потребителей.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 февраля

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