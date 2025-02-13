Запрещенная Meta открыла Facebook Marketplace для всех рекламодателей в ЕС

Meta Platforms (деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила, что теперь ее платформа онлайн-объявлений Facebook Marketplace будет доступна для сторонних рекламодателей в ЕС. Так компания Марка Цукерберга пытается урегулировать претензии европейских властей, которые уже обернулись для нее крупным штрафом.

Компания заявила, что позволит европейским рекламным агентствам платить за размещение своих объявлений на Facebook Marketplace. Стоимость услуги будет зависеть от количества переходов пользователей по объявлению.

В середине ноября прошлого года Еврокомиссия оштрафовала Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) на €798 млн за монополизм на рынке онлайн-рекламы. В заявлении регулятора было сказано, что корпорация привязала свой сервис по размещению рекламных онлайн-объявлений к своей же соцсети, а также навязала невыгодные условия другим поставщикам услуг онлайн-объявлений.

В начале января корпорация объявила о запуске пилотного проекта по размещению на Facebook Marketplace объявлений сервиса eBay в США, Германии и Франции.

Американская корпорация отмечает, что не согласна с решением властей ЕС, и по-прежнему намерена обжаловать штраф.

Кирилл Сарханянц