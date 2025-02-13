За КРТ прибыли из Приволжья

«Дом.РФ» подвело итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) двух бывших военных городков в Советском районе Челябинска. Начальная цена составила 189 млн руб. Единственным участником торгов стала самарская компания «Глобал Вижн холдинг», получившая право арендовать эти участки на 12 лет и начать строительство. В рамках КРТ предстоит построить социальные учреждения и многоквартирные дома общей площадью не менее 190 тыс. кв.м. Эксперты считают территорию перспективной из-за малого количества новостроек. По их мнению, Челябинск становится более привлекательным для застройщиков из других регионов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На участке можно построить до 248 тыс. кв. м жилья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На участке можно построить до 248 тыс. кв. м жилья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самарская компания «Глобал Вижн холдинг» по итогам аукциона получила право на заключение договора о комплексном развитии территории бывших военных городков №17 и №34 в Советском районе Челябинска. На участках общей площадью 33,32 га планируется построить многоквартирное жилье и социальные учреждения. Информация об этом размещена на сайте АО «Дом.РФ».

Аукцион на право заключения договора КРТ был объявлен в ноябре 2024 года. Начальная стоимость участка составила более 189,2 млн руб. Единственным участником торгов стало ООО «Глобал Вижн холдинг» (Самара). Организация подала свою заявку 5 февраля и внесла полную сумму задатка в размере 37,8 млн руб. Из-за отсутствия других участников 12 февраля комиссия «Дом.РФ» признала аукцион несостоявшимся, но приняла решение передать право заключения договоров КРТ единственному участнику. «Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право единственного участника аукциона ООО “ГВ Холдинг”, на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории и договора аренды земельных участков для КРТ»,— говорится в документе.

Участки под КРТ находятся в границах улиц Донбасской, Новосельской, Короленко, Блюхера и Корабельной. Рядом расположены Лесное кладбище, сквер с памятником «Скорбящие матери», жилые комплексы «Вместе» и «Квартал О2».

Согласно проекту КРТ, срок аренды участка составляет 12 лет. За это время потенциальному подрядчику необходимо построить от 190 тыс. кв.м до 248,6 тыс. кв.м. жилья. Проект предусматривает многоквартирные дома высотой до 14 этажей, социальные учреждения, озеленение и благоустройство. Минимальная площадь квартир должна быть 33 кв.м. Кроме того, застройщику необходимо реконструировать улицу Новосельскую.

Ранее «Дом.РФ» сообщал, что бывшие военные городки принадлежали Министерству обороны РФ. Сегодня там расположены недействующие казармы, склады, столовая и санчасть, убежища, гаражи, стадион и многое другое.

В ООО «Глобал Вижн холдинг» сообщили “Ъ-Южный Урал”, что комментарии по этой теме смогут дать после «завершения юридических процедур».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Глобал Вижн холдинг» зарегистрировано в Самаре в 2014 году. Владельцем и руководителем компании является Геннадий Сурков. Организация объединяет семь строительных компаний. Среди крупных реализованных проектов холдинга: торговые комплексы «Амбар» и Letout в Самаре, а также жилой микрорайон «Амград». Выручка «Глобал Вижн холдинг» за 2023 год составила более 100,3 млн руб., а чистая прибыль — 4 тыс. руб. Самая крупная компания холдинга — ООО «Специализированный застройщик “Глобал Вижн девелопмент”» в 2023 году получила более 3,3 млрд руб. и 670,5 млн руб. чистой прибыли.

Директор агентства недвижимости ANB Сергей Моисеев считает территорию бывших военных городков в Советском районе перспективной. «В этом районе не хватает новостроек. Например, жилой комплекс “Симфония”, который строится недалеко, пользуется хорошим спросом у покупателей»,— отметил эксперт.

По мнению Сергея Моисеева, появление самарского застройщика в Челябинске — хороший признак, но пока сложно предсказать, каким будет будущий проект. «Во-первых, выход компании на наш рынок показывает, что город становится более интересным для других девелоперов. Во-вторых, создается конкуренция на рынке. Возможно, другие застройщики привнесут что-то новое, а не только серые панельки. Пока “Глобал Вижн” реализует только один проект жилого комплекса, который, по моему мнению, не обладает какими-то архитектурными изысками. Поэтому непонятно, каким получится новый микрорайон в Советском районе»,— заключил Сергей Моисеев.

Генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков в разговоре с “Ъ-Южный Урал” рассказал, что появление на челябинском рынке недвижимости застройщиков из других регионов благоприятно скажется на конкуренции и, как следствие, на качестве жилья. По его словам, неместных девелоперов Челябинск стал привлекать стоимостью квадратного метра, которая значительно выросла в 2023 году. «Город у нас в разрухе, ее надо убирать, а бюджета на это не хватает. Поэтому администрация и государственные финансовые институты пытаются привлечь средства застройщика через КРТ. Последним строить жилье в границах Челябинска выгоднее — стоимость недвижимости будет в полтора раза дороже, чем за городом»,— заключил Юрий Десятков.

В начале февраля этого года о выходе на рынок Челябинска заявил еще один застройщик из другого региона. Компания «Брусника» (Екатеринбург) в лице дочерней компании «Гефест» планирует построить три многоквартирных дома в центре города. Еще в январе 2023 года застройщик выиграл аукцион на право заключения договора КРТ в районе улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова. Старт строительства намечен на октябрь 2025 года, а окончание — на февраль 2028-го.

Ольга Воробьева