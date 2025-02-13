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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: план Трампа по Украине обойдется Европе в $3 трлн

Президент США Дональд Трамп дал понять европейским странам, что в будущем им придется вкладываться в свою безопасность не меньше США, а гарантии безопасности для Украины — ответственность исключительно Европы, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, защита Украины и собственных границ выльется для европейских стран в дополнительные $3,1 трлн расходов за следующие десять лет. Bloomberg Economics брало в расчет стоимость поддержки Украины в ходе переговоров, восстановления страны и ее обороноспособности, а также наращивания военной мощи самой Европы.

Восстановление вооруженных сил Украины может обойтись примерно в $175 млрд в течение десяти лет — в зависимости от состояния ее вооруженных сил на момент достижения мирного соглашения и от того, какую территорию им потребуется защищать, пишет Bloomberg. Содержание миротворческих сил численностью 40 тыс. человек обойдется примерно в $30 млрд. Основная часть расходов будет связана с наращиванием военной мощи стран—членов ЕС и доведением их совокупного оборонного бюджета примерно до 3,5% ВВП, что обсуждалось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Если для этого европейским странам придется использовать заемные средства, то в течение следующего десятилетия потребности только пяти крупнейших европейских членов НАТО в заимствованиях увеличатся еще на $2,7 трлн, подсчитали аналитики Bloomberg Economics.

Кирилл Сарханянц

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