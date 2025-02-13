Экс-глава Самарской области предложил объединить Сызрань и Октябрьск

Бывший губернатор Самарской области Константин Титов на оперативном совещании правительства региона предложил объединить Сызрань и Октябрьск. Поводом для такой инициативы стала критическая ситуация, сложившаяся в Октябрьске на сети водоотведения. Проблему не смогли решить в течение четырех месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава города Александра Гожая на оперативном совещании не присутствовала, так как находилась на форуме муниципальных образований в Москве. По мнению Константина Титова, чиновницу нужно отзывать с мероприятия. «Глава Октябрьска должна была стоять с пешней и колоть лед»,— заявил экс-губернатор.

Господин Титов также отметил, что Октябрьск необходимо включить в состав Сызрани, ведь в этом случае можно сократить чиновничий аппарат и укрепить позиции ЖКХ за счет сызранской базы.

Губернатор Вячеслав Федорищев на это предложение ответил, что «не нужно стесняться проводить административные реформы в интересах жителей». Данный вопрос направлен на проработку.

Октябрьск административно входил в состав Сызрани с 1942 по 1956 годы, имея статус административного района третьего по величине города Самарской области.

Андрей Сазонов