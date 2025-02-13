В «Сочи Парке» установят два новых аттракциона за полмиллиарда рублей

К летнему сезону в «Сочи Парке» установят два новых аттракциона, произведенных итальянской Antonio Zamperla S.p.A. Как сообщает пресс-служба парка, ГК Mantera инвестировала в новые объекты развлечения 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Сочи Парка» Фото: пресс-служба «Сочи Парка»

Аттракцион «Лесная почта» представляет собой компактную горку на 16 посадочных мест с длиной трека 123 метра. «Кочки-грибочки» — это интерактивная карусель на 20 посадочных мест, оборудованная специальными педалями, с помощью которых посетители смогут регулировать высоту, на которую поднимается кабинка.

В «Сочи Парке» пояснили, что к лету полностью реконструируют детский уголок. Там обновят оформление территории, появится больше развлечений и зон отдыха. Масштабную стройку уже начали, там закладывают фундамент будущей инфраструктуры детского уголка. Следующим этапом станет установка уникальных конструкций аттракционов.

Кроме внутренних изменений, активные работ идут за пределами огороженной территории парка. Там демонтируют семейный аттракцион «Колесо Времени». Как пояснили в пресс-службе организации, его заменят на более современную и вместительную версию.

Татьяна Ручкина