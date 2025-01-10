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Коммерсантъ FM
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С Блиновской прекратили взыскание 1,1 млрд рублей долгов по налогам

Исполнительное производство о взыскании более 1,1 млрд руб. в форме налогов с блогера Елены Блиновской было прекращено, следует из документов, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным агентства, общая сумма к взысканию составляла 1 168 855 426 руб. Однако в конце ноября процедура была прекращена из-за банкротства госпожи Блиновской. При этом с блогера продолжают взыскивать задолженность в размере 2,5 тыс. руб.

В середине декабря блогер обжаловала в Верховном суде России отказ в удовлетворении ее иска к инспекции ФНС о снижении 1,2 млрд руб., зачисленных в форме налогов, пени и штрафа. Ее муж Алексей Блиновский в начале декабря также подал жалобу в Арбитражный суд Москвы на решение о банкротстве жены.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 906,6 млн руб., легализации преступных доходов в размере 716,7 млн руб. и неправомерном обороте средств платежей. Она признает вину только по первому пункту. В начале октября адвокат блогера сообщал, что она выплатила долг по НДФЛ в размере 320 млн 286 тыс. руб. Всего ей нужно выплатить 1 млрд 151 млн 722 тыс. руб. В ноябре ФНС ликвидировала индивидуальное предприятие Елены Блиновской в связи с ее банкротством.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Марафон миллиардного банкротства».

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